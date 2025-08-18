FİNANS

Altın fiyatları 18 Ağustos 2025: Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, vatandaşlar "Altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.18 Ağustos 2025 Pazartesi sabahında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte Kapalıçarşı’dan güncel altın fiyatları...

Devrim Karadağ

Alın fiyatlarında son durum: Yeni haftanın ilk şiş gününde yatırımcıların ve vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının yeni haftaya nasıl başladığı, güncel altın fiyatları merak konusu olurken; Kapalıçarşı'dan da günün ilk rakamları geldi.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Altın piyasası yeni haftaya sakin başladı. Gram altın fiyatı, Kapalıçarşı verilerine göre sabah saatlerinde 4.404,19 TL alış – 4.404,58 TL satış seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda ons altındaki sınırlı düşüş, gram altına da temkinli yansırken, sabahın ik saatlerinde artış gözlendi.

18 AĞUSTO 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Vatandaşların düğünlerde ve küçük yatırımda en çok tercih ettiği çeyrek altın, 18 Ağustos sabahında 7.200 TL seviyesinde satılıyor. Kuyumcularda bu fiyatın üzerine işçilik ve kâr payı eklendiği için satış fiyatları bir miktar daha yüksek olabiliyor.

CUMHURİYET ALTINI (TAM ALTIN) KAÇ TL OLDU?

Yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını ise haftaya 29.233 TL alış – 29.677 TL satış fiyatıyla başladı. Bu seviye, son haftalarda görülen bant aralığının üst sınırına yakın seyrediyor.

Ons altın ve diğer türlerde son durum

Yarım altın: 14.049 TL alış – 14.402 TL satış

Ons altın: 3.349 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, ons fiyatı üzerinde etkili oluyor.

UZMANLARIN ALTIN YORUMU

Ekonomistler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz adımlarının altın fiyatları için belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Küresel enflasyon endişeleri devam ederken, ons altının 3.300 doların üzerinde tutunması halinde iç piyasada da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin görülebileceği değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.404,66
4.404,93
% 0.49
07:12
Ons Altın / TL
136.999,54
137.082,18
% 0.52
07:27
Ons Altın / USD
3.350,90
3.351,20
% 0.45
07:27
Çeyrek Altın
7.047,45
7.202,07
% 0.49
07:12
Yarım Altın
14.050,86
14.404,13
% 0.49
07:12
Ziynet Altın
28.189,81
28.720,17
% 0.49
07:12
Cumhuriyet Altını
29.235,00
29.677,00
% -0.01
13:12
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın tam altın Altın altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları
