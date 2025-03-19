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Altın ve dolar kurunda Ekrem İmamoğlu etkisi! Piyasalarda sert yükseliş.... 19 Mart 2025 gram altında son durum

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 09:17
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Altın fiyatları 'İmamoğlu gözaltısını' fiyatladı. Türkiye'nin operasyon ve gözaltı haberleriyle güne başladığı 19 Mart sabahında altın fiyatları yükselişe geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması altın ve dolar kurunu hareketlendirdi. Gram altın yeni güne rekor tazeleyerek başladı. Peki 19 Mart bugün gram altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum.

Altın ve dolar kurunda Ekrem İmamoğlu etkisi! Piyasalarda sert yükseliş.... 19 Mart 2025 gram altında son durum

Ekrem İmamoğlu piyasalara da damga vurdu, dolar ve altın yükseldi. Dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasaları da etkiledi. İmamoğlu kararı sonrası altın ve dolar kuru 19 Mart 2025 sabahına yükselişle başladı.

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19 MART GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Gram altın ise yeni güne operasyonlar ve küresel piyasadaki gelişmeler neticesinde 3 bin 587 liradan başladı saat 09.00 itibarıyla 3 bin 598 TL'ye yükseldi.

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DÜN GECE DE REKOR KIRMIŞTI

Gram atın, gece seansında da yükselişlerini hızlandırarak 3 bin 647 liraya kadar yükseliş yaşayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise küresel piyasaları etkileyen Trump ve Putin görüşmesi sonrası 3 bin 43 dolardan işlem görüyor.

OSN ALTIN

DOLAR/TL NE KADAR?

Döviz piyasalarında hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Dolar/TL kuru, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişiye gözaltı kararı verilmesiyle beraber 36,81 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

dolar

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 40,20 liraya kadar yükseliş yaşadı

euro

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