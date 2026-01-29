FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL'yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?)

Son günlerde güvenli liman arayanların adresi altın ve gümüş olmuştu. Altının onsunda yaşanan artış nedeniyle gram altın bugün 8 bin TL'yi geçmişti. Gümüş de 169 TL'ye kadar çıkmıştı. Akşam saatlerinde altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Altın ve gümüşe yatırım yapanlar son altın ve gümüş fiyatlarını araştırıyor. İşte son gram altın ve gümüş fiyatları...

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL'yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?)
Recep Demircan

Küresel piyasalarda güven arayışı değerli metallere olan ilgiyi artırmıştı. Altın ve gümüş fiyatlarında ralli yaşanmıştı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 5.602 doları test etmişti.

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?) 1

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Altının ons fiyatında yaşanan artış sonrasında sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşmişti.

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE SON FİYATLAR

Saat 19.40 itibarıyla serbest piyasada gram altın 7 bin 384 TL'den, çeyrek altında 12 bin 73 TL'den, yarım altında 24 bin 147 TL'den satılıyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?) 2

Gün içinde 169 TL'ye kadar gümüşün gramı ise 158'TL'den satılıyor.

SON ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON 4 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ!

Öte yandan dolar endeksinin de 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son 4 yılın dibini görmesi de ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.
Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?) 3

FED’DEN FAİZ KARARI

Ayrıca, Fed dün faizi sabit bıraktığını açıkladı. Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de fiyatlara pozitif yansıyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?) 4

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

2025’te yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde yükseldi. IG analisti Tony Sycamore, rallinin parabolik bir yapıya büründüğünü ve kısa vadede düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, 2026 boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasının beklendiğini ifade etti.

Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?) 5

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkeden kritik altın kararı!O ülkeden kritik altın kararı!
Blackrock'tan sonra şimdi de Norveç Varlık Fonu harekete geçtiBlackrock'tan sonra şimdi de Norveç Varlık Fonu harekete geçti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.