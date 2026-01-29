Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma! 8 bin TL'yi geçmişti: Altın ve gümüşte son durum (Gram altın ne kadar oldu?)

Küresel piyasalarda güven arayışı değerli metallere olan ilgiyi artırmıştı. Altın ve gümüş fiyatlarında ralli yaşanmıştı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 5.602 doları test etmişti.

GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Altının ons fiyatında yaşanan artış sonrasında sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşmişti.

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE SON FİYATLAR

Saat 19.40 itibarıyla serbest piyasada gram altın 7 bin 384 TL'den, çeyrek altında 12 bin 73 TL'den, yarım altında 24 bin 147 TL'den satılıyor.

Gün içinde 169 TL'ye kadar gümüşün gramı ise 158'TL'den satılıyor.

SON 4 YILIN DİBİ GÖRÜLDÜ!

Öte yandan dolar endeksinin de 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son 4 yılın dibini görmesi de ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.



FED’DEN FAİZ KARARI

Ayrıca, Fed dün faizi sabit bıraktığını açıkladı. Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de fiyatlara pozitif yansıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI!

2025’te yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde yükseldi. IG analisti Tony Sycamore, rallinin parabolik bir yapıya büründüğünü ve kısa vadede düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, 2026 boyunca temel dinamiklerin destekleyici kalmasının beklendiğini ifade etti.