'Altını eze eze...' diyerek açıkladı 'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' Onu işaret etti '11 ay bekletir, 1 ay zengin eder'

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken finans analisti İslam Memiş, başka bir emtiayı işaret etti. Özellikle piyasalar son günlerde Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle yeniden şekillenirken Memiş "Her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altını takip etsek de..." diyerek altını tahtından eden bir emtiaya vurgu yaptı. İşte Memiş'in "11 ay bekletir, 1 ay zengin eder" dediği o emtia.

Hande Dağ

Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin emtia piyasalarına da etki ediyor. Bir yandan güncel altın fiyatları dikkat çekici seviyelere gelirken uzman isim özellikle gümüşü ve gümüş fiyatını işaret etti. Uzman isimden gümüşün önümüzdeki dönemdeki performansına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

"ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI"

CNN Türk yayınında gümüşteki yükselişin nedenlerini değerlendiren finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Nisan ayında ons altın 3500 dolar seviyesine yükselince altın altın gümüş radyosu nedeniyle çok ucuz kalmıştı. O yüzden Nisan ayında yatırımcılara altını değil gümüşü takip edin, gümüş çünkü yılı birincilikle bitirebilir... Bakın her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altını takip etsek de altına yönelsek de aslında gümüş altını tahtından etti. Altından daha fazla kazandırdı. Ons altın yüzde 29 civarında kazandırırken ons gümüş yüzde 35 civarında kazandırdı.

"ALTINI EZE EZE YİNE BİRİNCİLİĞİ BIRAKMAYAN BİR GÜMÜŞ VAR"

Yine gram gümüş gram altını yine tahtından etti. Bugün gram gümüş 51 lira seviyesinin üzerinde, ons gümüş 39 dolar seviyesinin üzerinde. Bu şu demek oluyor; yıllık getiride, sabit getiride gümüş altından fazla bir getiri sağladı. Ve 2020 yılındaki rakamlara bakalım, bundan 5 yıl önce; gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesindeydi, gümüşün ons fiyatı 12 dolar seviyesindeydi. Bugüne baktığımız zaman yine eze eze, altını eze eze yine birinciliği yerden bırakmayan bir gümüş var karşımızda. O yüzden yatırımcılara diyoruz ki; birikimlerinizi, portföylerinizi çeşitlendirin, sadece değerli metaller tarafında altın değil, gümüş de mutlaka portföylerinizde olması lazım.

"VATANDAŞLAR GENELDE GÜMÜŞ YATIRIMINI ÇOK BİLMİYOR AMA PROFESYONEL YATIRIMCILAR BİLİYOR"

Vatandaşlar genelde gümüş yatırımını çok bilmiyor ama profesyonel yatırımcılar biliyor ve son 5 yıldır Türkiye'de gümüş yatırımına çok büyük bir teveccüh var, çok büyük bir talep var. Mesela gram gümüşler var gram altın gibi veya granül boncuk şeklinde granül modelleri var. Bunlar da işçiliksiz oluyor. Yani vatandaş parasına göre bu şekilde nasıl fiziki altın alıyorsa kapalı çarşı piyasasından gümüş de alabiliyor veya bankalardan nasıl altın hesabı açabiliyorlarsa yine bankalardan gümüş hesabı açabiliyor. Ve gümüş yatırımı değerli bir yatırım. Bugünkü işte altın fiyatları çok yüksek, altın alamıyoruz eskisi kadar biriktiremiyoruz diyen yatırımcıya gümüşün gram fiyatı 51 lira. Yani bunu değerlendirmek lazım ve uzun vadede yine altını taht edilecek değerli bir emtia. Sadece gümüş bir takı ve süs eşyası değildir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Gümüş aslında dünyada değerli bir yatırım aracıdır. Gümüş farkındalığını önemsiyoruz ve gümüş yatırımı da yatırımcıların getirisi anlamında da altından daha fazla kazandırdığını ve zaman zaman altını tahtından ettiğini de tekrar anımsatmak isterim.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER NE?

1 Ocak tarihinde şöyle bir açıklama yapmıştım kamuoyuna; şimdi altın mı gümüş mü? Gümüş olarak cevap vermiştik. Değerli metaller de kendi aralarında yarışıyor. Dolayısıyla gümüşün gram fiyatında yıl sonu hedefimiz 55 lira. Ons tarafta da 45 dolar seviyesi ile alakalı öngörümüzü Ocak ayında açıkladık ve şu anda 40 dolar seviyesinde olan bir 5 dolarlık bir alanı daha var yukarıda, teknik olarak ve gram tarafında da 55 lira seviyesinde hedef konumunda olduğunu açıklamıştım. Yine 51 lira seviyesindeyiz. Bir 4 liralık bir alanI daha var teknik olarak. Ama biraz daha uzun vadeli düşünmek lazım yatırım araçlarını. Yani gümüş kısa vadeli alınan, satılan veya yatırımcılara böyle al-sat'ta para kazandıran bir emtia değildir. Gümüş 11 ay bekletir, 1 ay zengin eder. Gümüşün özelliği budur. O yüzden uzun vadeli yatırımcıysanız gümüş tarafına bence ilgi duymak lazım. Sonuca baktığımız zaman bugünkü koşullarda yine bugün itibarıyla gümüş altını tahtanın neden altından fazla kazandıran bir emtiadır. Ons altının getirisi yüzde 29, ons gümüşün getirisi yüzde 35 civarındadır ve gram tarafında da aynı şekilde gümüş birinciliği göğüsledi ve muhtemelen de yılı birincilikte bitirecek. Özellikle altın gümüş rasyonosu dediğimiz bir veri var. Bu taraftaki gerilemeyle birlikte gümüşün performansı altına kıyasla biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız gümüşü sadece bir takı veya süs eşyası olarak görmemiz lazım. Gümüş dünya genelinde, dünyadaki bütün yatırımcılar tarafından talep edilen değerli bir emtia, metal ve yatırım aracıdır"

CANLI ALTIN FİYATLARI

