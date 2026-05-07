Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Petrol yükselişte (7 Mayıs 2026)

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,55 dolardan satılıyor.

Dün 109,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artarak 101,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, ABD ile İran arasında anlaşmaya yönelik iyimserliğin sürmesine karşın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş etkili oldu.

Dün ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarını 100 doların altına çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e yapacağı resmi ziyaret tamamlanana kadar İran ile önerilen barış çerçevesine ilişkin nihai bir diplomatik ilerleme sağlanmasını beklediği öne sürüldü. Axios platformunun konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ile mutabakat zaptı imzalanması için Tahran yönetiminden 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Trump, Beyaz Saray'da dövüş sporları şampiyonlarını ağırladığı bir etkinlikte de İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte (İran ile) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içinde olmamakla suçladı. Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Müzakere kavramı, en azından uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla gerçekten diyaloğa girme yönünde samimi bir çabayı gerektirir. Bu aynı zamanda iyi niyeti de gerektirir. Yani 'müzakere', tartışma/çekişme değildir, ne 'dayatma', ne 'aldatma', ne 'şantaj' ne de 'zorlama'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan İran bayraklı yüksüz bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış da ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 457 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 200 bin varil azalarak 392 milyon 700 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalışla 219 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 114,62 doların direnç, 90,08 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

