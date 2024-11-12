FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. 'Artık orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracı oldu' Ne altın, ne dolar... 'Doların zaten getirisi yok'

'Artık orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracı oldu' Ne altın, ne dolar... 'Doların zaten getirisi yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik uzun süredir gündemde. Bu yüzden hem altın alacaklar hem de elinde altını bulunanlar bu yatırım aracını dikkatle takip ediyor. Bir yandan da altından daha çok getiri sağlayan bir emtia olan gümüş dikkat çekiyor. Finans analisti İslam Memiş gümüş için "Artık gümüş orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracıdır diye söyleyebilirim" dedi. Altın biriktiremediğini söyleyenlere gümüşü işaret ettiğini belirten Memiş "doların zaten bir getirisi yok" dedi.

'Artık orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracı oldu' Ne altın, ne dolar... 'Doların zaten getirisi yok'

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almak mantıklı mı? Altın mı gümüşdolar mı alınır? 2024 yılında emtiaların sağladığı getiriler incelenirken, genellikle 'güvenli liman' olarak adlandırılan altının yanı sıra gümüş de sağladığı getiriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar gümüş ile alakalı çarpıcı ifadeler kullanırken belli bir gelir grubu için artık 'yatırım aracı' olduğunu vurgu yaptı.

iStock-1428824903

TGRT Haber'de konuşan finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarında etkili olan faktörleri sıralayıp "Altın fiyatlarını destekleyen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de jeopolitik gerilimler, savaşlar ama diğer yandan enflasyon kenarda durmaya devam ediyor, Amerika'daki borç krizi durmaya devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_db909497ccc852aabd3cea2300ef24bd

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...' Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

GÜMÜŞÜN SEYRİ NE OLACAK?

Gümüşle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Memiş "2024 yılının şampiyonu gümüş, altın değildir. Gram gümüş yüzde 68 civarında bir getiri sağladı bu yıl. Altının gram fiyatı yüzde 52 civarında bir getiri sağladı. Bu ortamda yine özellikle gram altın 3 bin lira seviyesinin üzerinde altın biriktiremiyoruz diyen vatandaşlara yine gümüşü işaret etmeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı şu anda 34.58 lira seviyesinde. Muhtemelen yılı 37-38 lira seviyesinden tamamlarız ve önümüzdeki yıl beklentimiz büyük bir ihtimalle 50 lira seviyesi olacaktır" dedi.

thumbs_b_c_d6b06b97fb6b177eb0dd5f57bd0408f0

"ARTIK ORTA GELİR VE ALT GELİR GRUBUNUN YATIRIM ARACIDIR"

Gümüşle alakalı çarpıcı ifadeler kullanan Memiş "Gümüş farkındalığı olmayan yatırımcısının bundan sonra gümüş tarafıyla bence ilgilenmesi gerekiyor Çünkü dünyada ciddi bir gümüş talebi artmaya devam ediyor. En büyük alıcısı Çin, fiziki olarak alıyor tabii ki bunu. Ons tarafta 31.25 dolar seviyesi var gümüşün ons fiyatında. Elinde dolar bulunduran yatırımcısının, dolar zaten bir getirisi yok, yani en az getiriye sahip olan bir para birimi, en azından gümüş olarak bunu değerlendirmekte fayda var. Artık gümüş orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracıdır diye söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

iStock-483395699

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,36
34,37
% 0.12
09:47
Euro
36,55
36,57
% -0.17
09:47
İngiliz Sterlini
44,05
44,09
% -0.32
09:47
Avustralya Doları
22,50
22,52
% -0.2
09:47
İsviçre Frangı
38,95
38,98
% -0.03
09:47
Rus Rublesi
0,36
0,36
% 0.15
09:46
Çin Yuanı
4,75
4,75
% -0.21
09:47
İsveç Kronu
3,16
3,16
% -0.12
09:47

ALTINI GRAM ALTIN MI YOKSA YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN OLARAK MI ALMALI?

Altına yatırım yapacakların hangi altını alması gerektiğine dair soru üzerine Memiş "Bizim Türkiye'de şu anda dünyaya kıyasla en pahalı alan ülkeyiz Türkiye olarak. Çünkü ithalat yasağından dolayı 2 bin 500 - 3 bin dolar daha pahalıya alıyoruz altını. Gram altın sarrafiye grubu almak hiçbir şeyi değiştirmiyor. O 2500-3000 dolarlık işçilik durmaya devam ettikçe altın fiyatlarını etkileyen bir şey yoktur. O yüzden altın yatırımcıları parası neye yetiyorsa ona göre alım yapmaya devam etmeli. Tabii ki fiziki tarafta bunu yapmalı. Gram altın olabilir, yarım, çeyrek olabilir, Cumhuriyet olabilir... Ama toplam ana kemiğine baktığımız zaman, bel kemiğine baktığımız zaman o işçilik ortadan kalkmadan, o işçilikler maliyetler düşmez maalesef" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_4902211abbe248f884208a089f508838

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.881,94
2.882,38
% -0.4
09:32
Ons Altın / TL
89.507,41
89.560,43
% -0.53
09:47
Ons Altın / USD
2.605,11
2.605,47
% -0.64
09:47
Çeyrek Altın
4.611,10
4.712,69
% -0.4
09:32
Yarım Altın
9.193,18
9.425,43
% -0.4
09:32
Ziynet Altın
18.443,99
18.793,20
% -0.4
09:32
Cumhuriyet Altını
20.112,00
20.416,00
% -1.28
17:00
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın Gümüş altın fiyatları dolar altın fiyatı gümüş fiyatları gümüş fiyatı
En Çok Okunan Haberler
Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı!

'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı!

Her bir af yeni bir 'vergi' eksikliği...

Her bir af yeni bir 'vergi' eksikliği...

KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu!

KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.