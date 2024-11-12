'Artık orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracı oldu' Ne altın, ne dolar... 'Doların zaten getirisi yok'

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın almak mantıklı mı? Altın mı gümüş mü dolar mı alınır? 2024 yılında emtiaların sağladığı getiriler incelenirken, genellikle 'güvenli liman' olarak adlandırılan altının yanı sıra gümüş de sağladığı getiriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar gümüş ile alakalı çarpıcı ifadeler kullanırken belli bir gelir grubu için artık 'yatırım aracı' olduğunu vurgu yaptı.

TGRT Haber'de konuşan finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarında etkili olan faktörleri sıralayıp "Altın fiyatlarını destekleyen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de jeopolitik gerilimler, savaşlar ama diğer yandan enflasyon kenarda durmaya devam ediyor, Amerika'daki borç krizi durmaya devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞÜN SEYRİ NE OLACAK?

Gümüşle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Memiş "2024 yılının şampiyonu gümüş, altın değildir. Gram gümüş yüzde 68 civarında bir getiri sağladı bu yıl. Altının gram fiyatı yüzde 52 civarında bir getiri sağladı. Bu ortamda yine özellikle gram altın 3 bin lira seviyesinin üzerinde altın biriktiremiyoruz diyen vatandaşlara yine gümüşü işaret etmeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı şu anda 34.58 lira seviyesinde. Muhtemelen yılı 37-38 lira seviyesinden tamamlarız ve önümüzdeki yıl beklentimiz büyük bir ihtimalle 50 lira seviyesi olacaktır" dedi.

"ARTIK ORTA GELİR VE ALT GELİR GRUBUNUN YATIRIM ARACIDIR"

Gümüşle alakalı çarpıcı ifadeler kullanan Memiş "Gümüş farkındalığı olmayan yatırımcısının bundan sonra gümüş tarafıyla bence ilgilenmesi gerekiyor Çünkü dünyada ciddi bir gümüş talebi artmaya devam ediyor. En büyük alıcısı Çin, fiziki olarak alıyor tabii ki bunu. Ons tarafta 31.25 dolar seviyesi var gümüşün ons fiyatında. Elinde dolar bulunduran yatırımcısının, dolar zaten bir getirisi yok, yani en az getiriye sahip olan bir para birimi, en azından gümüş olarak bunu değerlendirmekte fayda var. Artık gümüş orta gelir ve alt gelir grubunun yatırım aracıdır diye söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

ALTINI GRAM ALTIN MI YOKSA YARIM, TAM, ÇEYREK ALTIN OLARAK MI ALMALI?

Altına yatırım yapacakların hangi altını alması gerektiğine dair soru üzerine Memiş "Bizim Türkiye'de şu anda dünyaya kıyasla en pahalı alan ülkeyiz Türkiye olarak. Çünkü ithalat yasağından dolayı 2 bin 500 - 3 bin dolar daha pahalıya alıyoruz altını. Gram altın sarrafiye grubu almak hiçbir şeyi değiştirmiyor. O 2500-3000 dolarlık işçilik durmaya devam ettikçe altın fiyatlarını etkileyen bir şey yoktur. O yüzden altın yatırımcıları parası neye yetiyorsa ona göre alım yapmaya devam etmeli. Tabii ki fiziki tarafta bunu yapmalı. Gram altın olabilir, yarım, çeyrek olabilir, Cumhuriyet olabilir... Ama toplam ana kemiğine baktığımız zaman, bel kemiğine baktığımız zaman o işçilik ortadan kalkmadan, o işçilikler maliyetler düşmez maalesef" ifadelerini kullandı.