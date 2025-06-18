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Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: Altyapımız sayesinde sorun olamayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tedarik sıkıntısının olmadığını belirterek, "İran'dan gaz alıyoruz. Altyapımız sayesinde sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması: Altyapımız sayesinde sorun olamayacak
Ufuk Dağ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran-İsrail çatışmasından ötürü petrol fiyatlarının arttığını kaydeden Bayraktar, bu fiyat artışlarının doğal gaz fiyatlarını da etkilediğini söyledi.

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"DESTEK PROGRAMINA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğal gaz fiyatlarındaki artışların vatandaşa yansıyıp yansımayacağını değerlendiren Bayraktar, "Doğal gaz fiyatlarındaki artışları vatandaşa yansıtmamak adına çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Bunu uygulamaya da devam edeceğiz. Kabine toplantısı sonrasında yaptığım değerlendirmede de makro ölçekte hem dünyadaki etkilerini hem de Türkiye’ye etkileri noktasında bir değerlendirme yapmıştım. Zaten bütün ülkeleri etkileyecek ölçekte petrol fiyatları yükseliyor, buna paralel olacak şekilde de doğal gaz fiyatları da dünyada bir artış söz konusu olabilir. Tabii yaz aylarında olduğumuz için doğal gaz tüketiminin az olduğu bir dönemdeyiz. Umut ediyorum ki süreç durulur ve biraz normalleşme söz konusu olur. Ama dediğim gibi biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"GAZ TEDARİKİMİZ KONUSUNDA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAYACAK"

Doğal gaz tedarikini arz güvenliği açısından da değerlendiren Bayraktar, "Gaz tedarikimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade ettim. İran’dan önemli bir miktarda alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade ettim" dedi.

"PETROL FİYATLARININ ARTIŞININ POMPAYA OTOMATİK OLARAK YANSIMASI SÖZ KONUSU OLABİLECEK"

Artan petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına yansımasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bayraktar, "Akaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz ülkemizde otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünya fiyatlarına paralel fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişken var: Biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot ve benzin değişkeni. Burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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