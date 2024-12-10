Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar: TPAO ile petrol ve doğal gaz yurtdışındaki üretim artırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kasım ayında 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimi ile rekor kırıldığını belirten Bayraktar, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:



"Kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldı, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandı. TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri başlatarak sismikten sondaja ihtiyaç duyulan ekipmanları ülkemizde üretmeye başladık. Ülkemizin bağımsızlığının ayrılmaz parçasının enerji olduğu gerekçesiyle kısıtlamalara boyun eğmedik. Birçok yazılım, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik. Koca Yusuf sondaj kulesi 5 bin metre sondaj kapasitesiyle bugün Gabar'da üretimimizi bereketlendiriyor.

Üretim süreçlerine dahil etme sürecinde olduğumuz birçok proje var. Türkiye Petrolleri'nin yerli mal ve hizmet tedariği her geçen yıl artmaya devam ediyor. Son 5 yıl içinde TP'nin çalıştığı tedarikçi sayısı 2621'e ulaştı.

Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Bir yandan cari açığı azaltırken oluşturduğumuz ekosistemde kazandığımız kabiliyetleri yeni projelerde kullanacağız"