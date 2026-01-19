FİNANS

Bakır fiyatları küresel belirsizlikle yeniden yükselişte!

Başkan Donald Trump'ın Grönland üzerindeki gümrük vergisi tehdidi ile doların zayıflaması ve Çin'in ekonomik büyüme hedefini tutturması il bakır fiyatları yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda bakır, ton başına 12 bin 965 dolara yükseldi.

Ezgi Sivritepe

Trump, Grönland'ı satın alma planına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık dahil sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Bu vergiler, yatırımcıların güvenli liman aramasıyla değerli metallerin hızla yükselmesine neden oldu; bu durum, ABD-Avrupa ticaret savaşının sanayi talebi için olumsuz olabileceği gerçeğine rağmen temel metallere de yansıdı.

ARZ SIKINTISI FİYATLARI ARTIYOR

Son beş aydır ralli yapan bakırın yükselmesinde ana faktörlerden birini arz sıkıntısı oluşturuyor. Piyasada yaşanan tedarik eksiklikleri fiyatları yukarı çekiyor.
Yapay zeka sektöründeki büyüme de artışın bir diğer nedenini oluşturuyor. Kablolama ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında kullanılan bakır tüketimini hızlandırarak talebi destekliyor.

Çin'deki yoğun alımlar ise önemli ana nedenlerden bir diğeri. Çin'deki birçok metalde görülen yoğun alım faaliyetleri ve yatırımcıların geleneksel finansal varlıklardan kaçındığı "debasement trade" (paranın değer kaybına karşı korunma ticareti) kazançları körüklüyor.

Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla yüzde 1,3 artış göstererek ton başına 12bin 965 dolara yükseldi.

