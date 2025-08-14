'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

Parasını ve birikimlerini farklı yatırım araçlarında değerlendirmeyi düşünen yatırımcıların gözü altın fiyatlarında iken bir yandan da gümüş konuşuluyor. Uzman isim gümüş ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PARASINA GÖRE İSTEDİĞİ KADAR ALABİLİYORLAR"

A Haber'e konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gümüş aslında altını tahtından etti. Biz her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altını konuşsak da aslında birincilik gümüşte, yani en çok kazandıran gümüş. Şu an 8. aydayız ve gram gümüş gram altını tahtadan etti. En çok kazandıran oldu. Tabii gümüşün de özellikleri var; külçe halinde olan var, granül şeklinde boncuk boncuk olanları var. Yani vatandaşlarımız parasına göre istediği kadar alabiliyorlar.

"YÜZDE 50'DEN FAZLA BİR GETİRİ VAR"

Gümüşün şöyle bir özelliği var; tıp alanında çok kullanılıyor, güneş panellerinde çok kullanılıyor, yağmur bombalarında fiziki olarak bunun dünyaya ihtiyacı var. Sadece bir yatırım aracı olmaktan ziyade fiziki olarak aslında çok talep gören bir emtia. 1 Ocak tarihinde 32 lira 81 kuruş seviyesinde olan gram gümüş 49,5 lira seviyesinde. Burada ciddi anlamda bir getiri olduğunu gözlemliyoruz, yüzde 50'den fazla bir getiri var.

"BANKALARDA AÇILAN GÜMÜŞ TARAFINDAKİ HESAPLARDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Dolayısıyla gümüşün uzun vadeli bir yatırımcıysanız yani alacaksınız unutacaksınız, kısa vadeli al-sat yapmayacaksınız. Çünkü gümüşün şöyle bir özelliği var; sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır gümüş. Eğer 1 yıllık veya 2 yıllık süreçlerde bekleme süresi ile alakalı bir problemi yoksa yatırımcı gümüşün getirisinin ciddi anlamda fazla olduğunu gözlemliyoruz ve bankalarda açılan gümüş tarafındaki hesaplarda ciddi bir artış var"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

14 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.28 itibarıyla 4404 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.41 itibarıyla 7200 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.41 itibarıyla 14 bin 402 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.41 itibarıyla 29 bin 503 TL seviyesinde.