Brent petrol 6 Nisan 2026 son durum!

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,20 dolardan satılıyor.

Haftanın son işlem günü 109,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 artarak 110,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşın arz kesintisine yol açabileceğine dair endişeleri etkili oldu.

Trump, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.
ABD Başkanı'nın İran'la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum.
Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var, şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi.

Trump, 7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğaz'ı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." uyarısında bulundu ve paylaşımda "Allah'a hamdolsun." ifadesini de kullandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de. (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayısta petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, ülkelerin, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, enerjinin kesintisiz akışı açısından uluslararası deniz yollarının güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sekiz ülke, enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, hasar gören enerji varlıklarının yeniden tam kapasiteye ulaştırılmasının maliyetli ve zaman alıcı olduğuna dikkati çekti. Bu tür gelişmelerin arz mevcudiyetini olumsuz etkilediği belirtilirken, altyapıya yönelik saldırılar veya uluslararası deniz yollarındaki kesintilerin enerji arz güvenliğini zedeleyerek piyasa oynaklığını artırdığı kaydedildi. Grubun bir sonraki toplantısı 3 Mayıs'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 110,12 doların direnç, 109,32 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

