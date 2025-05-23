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Brent petrol fiyatı güne düşüş ile başladı!

Dün 64,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol fiyatı güne düşüş ile başladı!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,04 düşerek 63,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,68 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim seviyelerini artırabileceği yönündeki haberlerin ardından Cuma günü düşüşünü sürdürerek haftalık kayıplara yöneldi. Bu gelişme, arz fazlası endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun 1 Haziran'daki toplantısında üretim artışı seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor. Görüşülen senaryolar arasında temmuzda günlük 411 bin varillik ek üretim yer alıyor.

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Uzmanlar, söz konusu üretim artışının hayata geçirilmesi halinde grubun fiyatları savunmaktan pazar payını korumaya yönelik politikaya kesin geçiş yapacağı değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+ grubu halihazırda mayıs ve haziran aylarında kademeli şekilde üretim kesintilerini azaltmaya başlamıştı. Gelecek OPEC+ toplantısının küresel petrol arzı ve fiyatlar açısından belirleyici olması bekleniyor.

Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, geçen hafta ülkedeki ticari ham petrol stokları piyasa beklentilerinin aksine 1 milyon 300 bin varil arttı. Bu gelişme, arz fazlası endişelerini daha da derinleştirdi, talep endişelerini besleyerek fiyatların düşüşünü destekledi.

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Öte yandan, yatırımcılar, İran ile ABD arasında bugün Roma'da başlayacak 5. tur nükleer müzakerelerden çıkacak sonuçlara odaklandı. Umman'ın arabuluculuk rolünü sürdürdüğü görüşmelerde, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri temel anlaşmazlık başlığı olmaya devam ediyor.

ABD, İran'dan zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep ederken, Tahran, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkını korumakta ısrar ediyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi veya ABD yaptırımlarının hafifletilmesi halinde, İran'ın petrol ihracatını artıracağı ve küresel piyasalarda arz fazlasının oluşacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,77 doların direnç, 60,16 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
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