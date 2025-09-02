FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte brent petrol fiyatında son durum 2 Eylül 2025 Salı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,35 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte brent petrol fiyatında son durum 2 Eylül 2025 Salı

Dün 68,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 68,35 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,73 dolardan işlem gördü.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte brent petrol fiyatında son durum 2 Eylül 2025 Salı 1

JEOPOLİTİK GERİLİM ETKİLİ

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna hattında devam eden gerilim ve Suudi Arabistan ile Irak'ın devlet şirketlerinin, AB yaptırımları kapsamında Rus enerji devi Rosneft'in Hindistan'daki iştiraki Nayara Energy'ye satışlarını durdurduğuna ilişkin haberlerin arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediği şeylerin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" söyledi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdüren Rusya'ya yeni yaptırımları değerlendirdiklerini belirten Bessent, "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini söylemiş, Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara da işaret etmişti.

Rusya-Ukrayna çatışmalarının devam etmesi halinde Washington yönetiminin yeni yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin beklentiler, arz endişelerini derinleştirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ARZ ENDİŞELERİ VE FED KARARLARI KRİTİK

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco ile Irak'ın ulusal petrol pazarlama şirketi SOMO’nun, AB yaptırımları kapsamında Rosneft'in Hindistan’daki iştiraki Nayara Energy'ye petrol satışlarını durdurduğu haberleri de fiyatların yükselişini destekledi.

Veri analitik şirketi Kpler ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'ndan elde edilen verilere göre, Nayara Energy, her ay ortalama 2 milyon varil Irak ve 1 milyon varil Suudi ham petrolü tedarik ederken ağustosta her iki kaynaktan da sevkiyat almadı.

Söz konusu gelişme piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekliyor.

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda 2 kez 25'er baz puanlık indirime gitmesi beklenirken ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim patikasına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirtiyor. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, OPEC ve OPEC+ üyesi 8 ülkenin üretimi artıracağı beklentisi fiyatların yükselişini sınırlıyor. Grup, bu hafta sonu üretim ve piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanacak. Olası bir üretim artışı kararına dair beklentiler, piyasalarda arz fazlası endişelerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,54 doların direnç, 61,60 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!
Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık olduSıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol Brent petrol fiyatı ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.