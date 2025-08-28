FİNANS

Brent petrol fiyatı son durum! Brent petrolün varili 66,96 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,16 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 66,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,48 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a uyguladığı ek gümrük vergisinin yol açtığı endişeler ile dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yaz seyahat döneminin bitişiyle zayıflayacağı beklentisi etkili oldu.

Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı dün yürürlüğe girdi.

Piyasalarda, Yeni Delhi'nin Washington'un Rus petrolü alımlarını durdurma baskısına nasıl yanıt vereceğini ve bunun küresel arza olası etkisini yakından takip edilirken, uzmanlar Hindistan'ın kısa vadede Rusya'dan petrol alımına devam edeceğini öngörüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkede, benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil geriledi.

Stoklardaki düşüşler yaz seyahat dönemindeki güçlü talebe işaret etse de, sezonun bitişiyle talebin zayıflayacağı endişeleri ve yatırımcıların ileriye dönük talep riskini değerlendirmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,83 doların direnç, 64,76 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

