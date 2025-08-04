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Brent petrol varil fiyatı! (4 Ağustos 2025)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,25 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,27 dolardan tamamladı.

Brent petrol varil fiyatı! (4 Ağustos 2025)

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 69,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,80 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun eylülde günlük 547 bin varillik üretim artışı kararı ve ABD'deki istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle artan faiz indirimi beklentileriyle haftaya düşüşle başladı.

Brent petrol varil fiyatı! (4 Ağustos 2025) 1

ABD'deki istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle artan faiz indirimi beklentileri ve Rusya'yla yaşanan gerilim, piyasalarda belirsizlikleri derinleştirerek kayıpları sınırladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, küresel pazar payını yeniden kazanmak amacıyla üretimi artırma yönündeki adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Brent petrol varil fiyatı! (4 Ağustos 2025) 2

Dün yapılan açıklamada, eylül itibarıyla günlük petrol üretiminin 547 bin varil artırılacağı duyuruldu. Bu karar, düşük stok seviyeleri ve güçlü ekonomik veriler gerekçesiyle alındı.

Piyasalar, olumlu üretim kararlarına rağmen ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle temkinli seyrini sürdürüyor.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Aynı zamanda, ABD'de 1 Ağustos'ta açıklanan zayıf istihdam verileri, yatırımcılarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.
Yüksek faizlerin doları güçlendirerek petrol talebini azaltacağı ve fiyatları baskılayacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef alarak faiz indirimi çağrısı yapması, Fed'in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı.

Brent petrol varil fiyatı! (4 Ağustos 2025) 3

Trump ile eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasındaki gerilim ve nükleer denizaltı açıklaması, arz güvenliği kaygılarını yükseltti.

Ayrıca, ABD'nin Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarının petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi, fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Brent petrolde teknik olarak 71,94 doların direnç, 66,63 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol varil petrol
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