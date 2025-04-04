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  4. Brent petrol varil fiyatında 4 yılın ardından bir ilk!

Brent petrol varil fiyatında 4 yılın ardından bir ilk!

04.04.2025 15:23
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ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından Brent petrol yüzde 7 değer kaybetti.

Brent petrol varil fiyatında 4 yılın ardından bir ilk!

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü. ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi söz konusu düşüşü etkiledi.

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YAPILAN AÇIKLAMALAR BRENT PETROLÜ ETKİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

BRENT-

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 61,39 dolardan alıcı buluyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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