Brent petrol yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 geriledi!

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere en az yüzde 10 ek vergi uygulanacağını duyurmuş, bu adım küresel ticaret savaşları endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmıştı. Bununla birlikte, OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin de bu süreçte üretim artışı planını hızlandırması, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

EN DÜŞÜK KAPANIŞ

Martta 74,55 dolardan kapanan Brent petrol, nisanda 58,22 dolara kadar gerileyerek ayı yüzde 18,1 düşüşle 61,03 dolardan kapattı. Bu, Ocak 2021'den bu yana en düşük kapanış olarak kayıtlara geçti.

Mayıs itibarıyla ABD'li yetkililerin askıya alınan tarifelere ilişkin kararları ve güçlenen talep öngörüleriyle Brent petrol yeniden yükselişe geçti. Mayısta Brent petrolün varil fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 62,60 dolara, haziranda ise yüzde 6,2 yükselerek 66,46 dolara ulaştı.

Ancak, nisan-haziran döneminde OPEC+ grubunun günlük 960 bin varil üretim artışı taahhüdü ve ABD'nin çoğu askıya alınan tarifeyi fiilen uygulamaya devam etmesi, Brent petrolün ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam yüzde 10,8 değer kaybetmesine yol açtı.



"BRENT 60 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR"

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı Palash Jain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kısa dönemde Brent petrolün varil başına 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Jain, bu beklentinin, küresel temellerin zayıflamaya devam edeceği ve petrol stok birikimlerinin artacağı öngörülerine dayandığını ifade ederek, jeopolitik gelişmelerin bu eğilimin seyrini değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.

Mevcut durumda en önemli jeopolitik belirsizliğin, Hindistan'ın Rus petrolü alımlarını sürdürme konusundaki resmi tutumuyla ilgili olduğunu anlatan Jain, "Eğer Hindistan hükümeti, ABD'nin baskısıyla yerli rafinerilere Rus petrolünü işlemeyi durdurmaları yönünde talimat verirse Brent fiyatlarında kısa vadede varil başına 80-85 dolar aralığında bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz." dedi.



"50 DOLARA ÇEKEBİLİR"

Dünyanın önde gelen petrokimya veri sağlayıcılarından ICIS'in Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar da yılın ikinci çeyreğinde ABD yönetiminin açıkladığı tarifelerin yarattığı talep artışına ilişkin endişelerin ve OPEC+ grubunun üretim artışları sebebiyle gözlemlenen gerilemelerin ilerleyen aylarda da fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Parmar, OPEC+ grubunun arz artışlarını sürdürmesi durumunda nisan-eylül döneminde üretimin günlük toplam 2,2 milyon varile çıkacağına ve piyasaların bunu hazmetmesinin kolay olmayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, kış dönemine girildiğinde ham petrol fiyatlarının 60 doların alt seviyelerine inmesini bekliyoruz." dedi.

Fiyatların 2026 boyunca da baskı altında kalmasının beklendiğini ifade eden Parmar, "Eğer OPEC+ grubu mevcut planlarının da ötesinde arzı artırmaya karar verirse fiyatların 50 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

