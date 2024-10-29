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  4. Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor... Varili 70,82 dolar oldu!

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor... Varili 70,82 dolar oldu!

29.10.2024 10:42
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Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,25 azalarak 70,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,21 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor... Varili 70,82 dolar oldu!

Brent petrol fiyatındaki dalgalı seyir devam ediyor. Dün 73,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 71 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki düşüşte, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısında petrol ve nükleer tesislerini hedef almamasının ardından küresel piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalması etkili oldu.

BEKLENENDEN HAFİF OLUNCA FİYATLAR DÜŞTÜ

İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırısının, bölgedeki gerilimi hızla tırmandıracağı endişeleri bir süredir petrol fiyatlarını yükseltiyordu. Ancak İsrail'in İran'a "misillemesinin" beklenenden daha hafif gerçekleşmesi ve petrol ve nükleer tesislerini etkilememesi fiyatların düşüşünü destekledi.

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İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıklamıştı. İran ise bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söylemişti.

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Öte yandan, yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Genel olarak güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek alımların azalmasına neden oluyor.

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Brent petrolde teknik olarak 72,74 doların direnç, 70,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
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