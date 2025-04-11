FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Brent petrolün fiyatı güne yükselerek başladı!

Brent petrolün fiyatı güne yükselerek başladı!

11.04.2025 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 65,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,74 artarak 63,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,32 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün fiyatı güne yükselerek başladı!

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, fiyatlar haftanın son işlem gününde yukarı yönlü ivmelendi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin 2025 için günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Geçen yılki üretim ise 13 milyon 210 bin varil olarak kaydedilmişti.

ARZ VE TALEP ARASINDAKİ FARK AZ!

Ayrıca, küresel petrol arzının bu yıl günlük 104 milyon 100 bin varil, talebin ise 103 milyon 640 bin varil olması bekleniyor. Arz ve talep arasındaki farkın az olması, piyasada fiyatları yukarı yönlü baskılayan temel etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.
ABD, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olarak küresel piyasalarda belirleyici rol oynuyor. Ancak 2025'e ilişkin üretim tahmininin beklentilerin altında kalması, arzda sınırlı bir artış olacağına işaret ediyor. Bu gelişme, küresel petrol piyasalarında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

PETROL FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDECEK

Uzmanlar, ABD üretimindeki revize düşüş ve küresel arz-talep dengesindeki bu hassasiyetin, gelecek dönemde petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyebileceğini belirtiyor.
Öte yandan, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki uzun süreli ticaret anlaşmazlığının küresel ticaret hacmini daraltması ve ticaret rotalarını bozması, küresel ekonomik büyümeye olumsuz yansıyacağı beklentisiyle petrol talebine yönelik endişeleri artırıyor.

ÇİN VE ABD TARİFE SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Nisan'da ticaret ortaklarına uyguladığı ağır gümrük vergilerini geçici olarak askıya almasına rağmen, 10 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e çıkarmasıyla gerilim tırmandı. Çin ise buna karşılık olarak ABD mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 84'e yükselttiğini açıkladı. Pekin yönetimi yaptığı açıklamada, bu adımlara karşı "sonuna kadar mücadele edeceklerini" belirtti.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in yüksek tarifelerle karşı karşıya kalmasının, petrol talebini daha da azaltacağından endişe ediyor. Çin'in, Trump'ın tarifelerinin ekonomik etkilerini dengelemek amacıyla teşvik önlemlerini artırması bekleniyor. Ancak 10 Nisan'da açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, Çin ekonomisinin hala baskı altında olduğunu gösterdi.

EIA, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'nın raporuna göre, küresel petrol stoklarının bu yılın ikinci çeyreğinde yükseleceğine yönelik öngörülerin petrol fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

Stoklardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntılarını gevşetmelerinin, OPEC dışı ülkelerde üretimin artmasının ve petrol talebindeki büyümenin yavaşlamasının etkili olacağı değerlendiriliyor.
Buna göre, küresel petrol stoklarının 2025'in ikinci çeyreğinde günlük ortalama 600 bin varil, ikinci yarısında ise günlük ortalama 700 bin varil yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu artışın 2026'da da benzer hızda sürmesi bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 69,56 doların direnç, 60,17 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastıKredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı
Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!
Anahtar Kelimeler:
Çin Brent petrol abd varil petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! "Hadi oradan"

Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! "Hadi oradan"

Ankara'da skandal olay

Ankara'da skandal olay

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı

Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.