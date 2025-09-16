FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül Salı gününe nasıl başladı?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,27 dolardan alıcı buluyor. Dün 67,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 67,27 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,16 dolardan işlem gördü.
Fiyatlardaki yükselişte, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından gelebilecek olası arz kesintileri etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Ukrayna, pazar günü Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesindeki Kirishi petrol rafinerisini hedef aldı.

Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus petrol ve gaz şirketi Surgutneftegaz'a ait Kirishi rafinerisinde, düşürülen üç Ukrayna İHA'sının enkazının yangına yol açtığını bildirdi.

Drozdenko, yangının söndürüldüğünü ve can kaybı olmadığını belirtti. Ancak Ukrayna'nın Moskova'nın savaş kapasitesini zayıflatmak amacıyla enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, muhtemel arz kesintilerine ilişkin artan endişeleri destekleyerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşme sonrasındaki olumlu haber akışı da küresel piyasalarda risk iştahını destekleyerek petrol fiyatlarını destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek, bunun ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı toplantıyı izliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Beklenen faiz indiriminin daha düşük borçlanma maliyetleri yoluyla yakıt talebini artırabileceği değerlendiriliyor. Brent petrolde teknik olarak 68,73 doların direnç, 65,24 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Brent petrol
