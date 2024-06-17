FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,36 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 83,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,62 dolar seviyesinde tamamladı. ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 233 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 82,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,72 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin düşük seyretmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl kaç kere faiz indirimi yapacağını tekrar gözden geçirmesi etkili olmaya devam ediyor.

STOK VERİLERİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 1-7 Haziran haftasında yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret ederek, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ENDİŞELER ARTTI

ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın Fed bu yılki faiz indirimi tahminini üçten bire düşürdü. Söz konusu karar bankanın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişelerini artırdı.

Fed geçen hafta para politikası kararlarını ve ekonomik tahminlerini açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi ve yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasını gevşetmeye başlamak için zamanlamanın doğru olmadığını ifade etti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 105,255 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 83,36 ile 84,83 dolar aralığının direnç, 81,89 ile 80,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar iki ayın zirvesindeDolar iki ayın zirvesinde
Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor! Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!
Çin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyorÇin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Petrol fiyat varil
En Çok Okunan Haberler
3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak!

3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak!

Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Gündeme bomba gibi düşen kulis! CHP'li bir yönetici Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi: Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!

Deniz sezonu açıldı! Şezlonglar otel fiyatlarıyla yarışıyor!

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plan!

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plan!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.