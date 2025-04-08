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Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar? (8 Nisan 2025)

08.04.2025 09:48
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Dün 67,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,62 artarak 64,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar? (8 Nisan 2025)

Petrol fiyatları, ABD'nin başlattığı gümrük savaşlarının talep görünümünü zayıflatacağı endişeleriyle oluşan baskıya rağmen önceki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yükselişe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan misilleme adımları risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." diye yanıt verdi.

Başkan Trump, Çin'in karşılıklılık esaslı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.

Öte yandan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar avro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

ABD'nin tarifeleri taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü dile getiren Sefcovic, "Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ise mayıs ayında Asya'ya yönelik ham petrol satış fiyatlarını son dört ayın en düşük seviyesine çekeceğini duyurmuştu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkenin açıklaması Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerin, üretim artışı planını hızlandırarak, mayısta 3 aylık artışa eş değer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceğini duyurmasının ardından geldi.

Brent petrolde teknik olarak 70,75 doların direnç, 63,75 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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