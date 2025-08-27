FİNANS

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? (27 Ağustos 2025)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,65 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün dün 68,16 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 66,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,08 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki gerilemede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa yönelik diplomatik girişimler ve ABD'nin Hindistan'a ek gümrük tarifesi uygulama hazırlıkları etkili oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Ukrayna, İran ve Gazze konusunda görüşmeler yapılacağını ve çatışmaların yıl sonuna kadar çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.
Trump, Ukrayna ile anlaşma sağlanmaması halinde Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, Rusya'dan gelen bazı açıklamaların sadece "gösteriş" olduğunu savundu.

Söz konusu barış çabaları, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılıyor.

Trump'ın Hindistan'a ek gümrük vergisi uygulama kararının bugün yürürlüğe gireceğine yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu tarifenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Uzmanlar, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede enerji talebini baskılayarak fiyatları aşağı yönlü etkileyebileceğini ancak Hindistan rafinerilerinin, maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor.

Öte yandan, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u beklenmedik şekilde görevden alması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırarak fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

Fed sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceği ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağı, Bankanın mahkeme kararına uyacağı belirtildi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook'un görevden alındığını bildirmişti. Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un 2 hafta arayla 2 farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını ifade etmişti.

Analistler bu adımın Fed'in bağımsızlığına duyulan güveni zedeleme riski taşıdığı uyarısında bulunurken, yatırımcılar bunu yönetim ile merkez bankası arasındaki anlaşmazlıklarda eşi benzeri görülmemiş bir müdahale olarak değerlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 71,42 doların direnç, 62,18 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
