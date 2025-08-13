FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor

Dün 66,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 65,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,29 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de arz sorununun yaşanmayacağına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü ivmelendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) "Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel stok artışlarının yılın son çeyreği ve 2026'nın ilk çeyreğinde günde 2 milyon varilin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu, önceki raporda tahmin edilen seviyenin yaklaşık 800 bin varil üzerinde.

Ayrıca, sondaj başına verimlilik artışlarının etkisiyle ABD ham petrol üretiminin aralıkta günlük 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Fiyatlardaki düşüş nedeniyle yılın büyük bölümünde devam eden sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerindeki yavaşlamanın hızlanacağı belirtiliyor.

Bu doğrultuda, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 280 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kaydedilmişti.

Küresel ölçekte bu yıl petrol arzının günlük 105 milyon 360 bin varil, 2026'da 106 milyon 350 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 103 milyon 720 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 910 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 500 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

ABD'de üretim ve stokların artacağına işaret eden veriler ile küresel arzın güçlü seyrettiğini gösteren tahminler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek düşüşü sınırlıyor.

ABD Çalışma Bakanlığının temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerine göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetmişti. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Washington ile Moskova arasında cuma yapılması planlanan görüşmelere ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek. Trump, görüşmeden ateşkes çıkmasını umduğunu belirtirken, "İyi de geçebilir, kötü de geçebilir" ifadelerini kullandı.

Analistler, ateşkese yönelik ilerlemenin arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılayabileceğini ancak anlaşmaya varılamama riskinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,16 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Brent petrolün varil fiyatı dün 66,73 dolara yükseldi, günü ise 65,83 dolardan tamamladı.
  • Bugün saat 09.27 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 65,64 dolara düştü, Batı Teksas türü ham petrol ise 62,29 dolardan işlem gördü.
  • ABD'de petrol arz sorununu işaret eden veriler doğrultusunda fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.
  • EIA raporuna göre, ABD ham petrol üretiminin aralıkta günlük 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı öngörüldü.
  • ABD'deki olumlu enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek, petrol fiyatlarının düşüşünü sınırladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı, milyonları ilgilendiriyor: Çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları...Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı, milyonları ilgilendiriyor: Çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları...
Erzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyorErzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.