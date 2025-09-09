FİNANS

Brent petrolün varili 66,51 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,51 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 66,51 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün dün 66,85 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,05 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 10.20 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artarak 66,51 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,61 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa beklentilerinin altında kalan üretim artışı kararı ile Rus petrolüne yönelik daha fazla yaptırım beklentisi etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, pazar günü yaptığı toplantıda petrol üretimini ekimde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın sınırlı üretim artışı kararı, piyasalardaki arz fazlası endişelerini azaltarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Grup daha önce eylül ayı için 547 bin varil, ağustos ayı için ise 548 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısını düzenlemesi, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerini de yeniden gündeme getirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili hiçbir şeyden "memnun olmadığını" ve ikinci aşama kısıtlamalara geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım, ülkenin küresel piyasalara petrol arzını azaltarak fiyatların yükselmesini destekleyebilir.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali yüzde 12 olarak hesaplanıyor, yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık gevşeme öngörülüyor.

Faizlerin düşmesi, tüketici borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi ve petrol talebini artırabiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,57 doların direnç, 72,21 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

