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Brent petrolün varili 71,55 dolardan işlem görüyor

24.03.2025 09:44
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Cuma günü 72,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 71,55 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 72,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 71,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri hazırlıkları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan ateşkes görüşmelerinin etkisiyle aşağı yönlü baskılanıyor.

Trump, 2 Nisan itibarıyla karşılıklı ticaret tarifeleri uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, diğer ülkelerin ABD mallarına koyduğu tarifeleri dengelemeyi amaçlıyor.

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ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Trump ise söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Trump'ın yeni gümrük tarifeleri küresel ticarette belirsizlik oluştururken, petrol talebinde daralma endişesi fiyatların düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde petrol talebinin azalacağını ve fiyatların düşüş eğiliminde kalacağını belirtiyor.

Aynı zamanda, yatırımcılar ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyrini yakından takip ediyor. Görüşmelerin başarılı olması halinde Rusya'dan küresel pazara daha fazla petrol arzı sağlanabileceği, bunun da fiyatları baskılayabileceği belirtiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının bittiğini aktardı.

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Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin amacının kalıcı ve adil barışın sağlanması olduğuna işaret eden Umerov, bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, üretim fazlasını dengelemek için ek petrol üretim kesintileri yapacaklarını duyurdu. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintilerine gidecek. OPEC'in resmi takvimine göre bu kesintiler Haziran 2026'ya kadar devam edecek.

Bu adımın, grubun nisanda başlaması planlanan aylık üretim artışlarının etkisini dengelemesi bekleniyor. Brent petrolde teknik olarak 73,42 doların direnç, 68,73 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
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