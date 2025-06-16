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Brent petrolün varili 73,77 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,77 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 73,77 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 76,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 73,77 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,85 dolardan alıcı buldu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, cuma günü yaklaşık beş ayın zirvesini gören petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde bir miktar gerilese de yükseliş eğilimini koruyor.

İsrail'in cuma günü İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarına, İran balistik füzelerle karşılık verdi. Hafta sonu boyunca devam eden karşılıklı saldırılarla tarafların tansiyonu düşürmeye yönelik herhangi bir adım atmaması çatışmanın daha da genişleyebileceğine dair endişeleri artırdı.

PTROL

Bu gelişmeler, bölgedeki petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesini güçlendirirken, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda olası kesintilere dair risk algısını da yükseltti.

Çatışmanın seyrine ilişkin gözler ABD'ye çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile İran arasında yakında bir barış sağlanabileceğini ve bu yönde çok sayıda görüşme yapıldığını belirtti.

Kanada'daki G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz. Ama bazen tarafların işleri kendi aralarında halletmeleri gerekir." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, saldırılarda ABD'nin bir rolünün olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" kaydetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 75,07 doların direnç, 66,03 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
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