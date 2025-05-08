'Çok çok ucuz' diyerek açıkladı! 'Daha avantajlı görüyorum' Tarih verdi

Altın fiyatları ne olacak? Hem elinde altın bulunduranlar hem de altın almayı düşünenler altındaki güncel hareketleri merak ederken bir yandan da altının seyrinin ne olacağına dair uzmanların tahmin ve beklentilerini araştırıyor. Öte yandan gümüş de merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Uzman isimden gümüşe dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"KESİN DÜŞECEK DİYEBİLECEĞİNİZ BİR GRAFİK YOK"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Devrim Akyıl şu ifadeleri kullandı:

"Altın için 3000 doların altına gelmesi halinde gerçekten iyi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Böyle kesin düşecek diyebileceğiniz bir grafik yok. Biraz sanki böyle yatay piyasa olacak gibi.

"GÜMÜŞÜ DAHA ÇOK AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

Gümüşü daha çok avantajlı görüyorum hala. Bu 32 dolar, 33 dolar bu bölge bence çok çok ucuz hala. Yani hala 101, 102 gümüşün bir altın ettiği ortam. Birazcık platine de şans vermek gerek.

12 gümüş bir altın yapar binlerce yıl. Sonra 1971'den itibaren yükseliş ama şu anda 101, 102'lerdeyiz. Bence 60'lara falan 50'lere bu yani 2026 yılına kadar yılın sonuna kadar düşüşünü bekliyorum ben. Öyle bir düşüş tabii yani altının da yükseleceği, gümüşün de yükseleceği anlamına gelir. Yani burada gümüş almaktan çekinmemek lazım. Düşebilir. Biraz daha düşebilir ama düştüğü zaman ekleyeceğiniz şekilde yani değerli metal yatırımı hep böyledir.

Emtia ürünler yatırımı biraz insanlar tam tecrübeli yatırımcı biliyor. Emtia yatırımı böyle borsa, hisse senedi gibi spekülatif yatırım değildir. Alayım yarın satayım falan değil. Bugün alırsınız bir yıl sonra satarsınız, 2 yıl sonra satarsınız"