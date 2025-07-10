'Daha şovuna başlamadı' diyerek o yatırım aracını işaret etti! 'Artık sahne onun'

Altın yatırımcısı bir yandan altın fiyatlarını takip ederken bir yandan da öne çıkan diğer yatırım araçlarına göz atıyor. Özellikle bir süredir uzman isimlerden gümüşle ilgili değerlendirmeler sıkça geliyor. Peki, gümüş fiyatı için beklentiler neler? İşte İslam Memiş'in "Artık bundan sonra sahne onun" dediği gümüş için çarpıcı değerlendirmeleri...

"GÜMÜŞ ŞOVUNA DAHA BAŞLAMADI"

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş "Gümüş şovuna daha başlamadı. Yılın ilk yarısında muhteşem fırsatlar verdi alım için. Özellikle altın tarafındaki bu agresif yükselişlerle birlikte profesyonel yatırımcılar, finansal okuryazarlığı güçlü insanlar gümüş tarafındaki bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirdi ve iyi alımlar yaptılar" dedi.

"BEKLENTİM YUKARI YÖNLÜ"

Gümüşün yönüne dair de konuşan Memiş "Gümüş tarafında daha pozitif beklentim devam ediyor. Gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında beklentim yukarı yönlü. Ons tarafta yine 45 dolar seviyesine kadar bir yükseliş. Gram tarafında da yine 55 lira seviyesine kadar gram gümüş tarafında beklentimiz yıl sonuna kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yılın ikinci yarısına dair değerlendirmelerini aktaran Memiş "Yılın ilk yarısında birincilik altınındı. Ancak yılın ikinci yarısında ben birinciliğin gümüşün olmasını bekliyorum. Yılın son değerlendirmelerine ve son kıyaslamasına baktığımız zaman da yine altın gümüş rasyosunun gümüş üzerindeki pozitif etkisini görebiliriz diye ben tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"ARTIK BUNDAN SONRA SAHNE GÜMÜŞÜN"

Devamında Memiş "Gümüşün performansının bundan sonraki aylarda daha seri ve güçlü olacağını ben tahmin ediyorum. Fiziki alımlar olsun, ETF'ler olsun talep halen devam ediyor. Özellikle Nisan ayında altın tarafındaki rekorları gümüş takasında kullanan yatırımcılar bence iyi bir karar verdi. Artık bundan sonra sahne gümüşün diyebilirim" dedi.