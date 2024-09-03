Daha yeni zam gelmişti... Akaryakıtta tabela değişiyor! Yeni zam kapıda (3 Eylül 2024)

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam yaşanmıştı. 24 Ağustos tarihinde motorin grubunda 78 kuruşluk bir indirim gelmiş; LPG grubuna ise 42 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Brent petrolünde yaşanan hareketlilikler, döviz kurundaki dalgalı seyir sonrası akaryakıt fiyatlarında da tabela değişikliği yapılacak.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

04.09.2024 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Pompaya herhangi bir zam yansımadan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL