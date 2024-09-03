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  4. Daha yeni zam gelmişti... Akaryakıtta tabela değişiyor! Yeni zam kapıda (3 Eylül 2024)

Daha yeni zam gelmişti... Akaryakıtta tabela değişiyor! Yeni zam kapıda (3 Eylül 2024)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 09:36
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Brent petrolündeki dalgalı seyir benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberlerine sık sık yansıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim gelmişken bugün yeni bir tabela değişikliği konuşulmaya başlandı. Peki 3 Eylül 2024 benzin, mazot fiyatları ne kadar? Fiyatlar güncellendi mi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam yaşanmıştı. 24 Ağustos tarihinde motorin grubunda 78 kuruşluk bir indirim gelmiş; LPG grubuna ise 42 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Brent petrolünde yaşanan hareketlilikler, döviz kurundaki dalgalı seyir sonrası akaryakıt fiyatlarında da tabela değişikliği yapılacak.

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

04.09.2024 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Pompaya herhangi bir zam yansımadan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.08
Gazyağı
36.64
Anahtar Kelimeler:
LPG motorin akaryakıt fiyatları
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