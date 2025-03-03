FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi

03.03.2025 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emtia piyasalarında, geçen hafta, jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir görüldü. Ons bazında geçen hafta gümüş yüzde 4,3, paladyum yüzde 5, platin yüzde 2,4 değer kaybetti.

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımlar ABD ihracatını etkileyerek varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi konusunda atılan adımlara ve nadir toprak elementleri anlaşmasına yönelik haber akışı takip edildi.

Geçen hafta, Goldman Sachs, Trump'ın tarife politikalarının kısa vadede enerji ve metal üretiminde sınırlı artış sağlayabileceğini, ancak uzun vadede 'emtia hakimiyeti' politikalarının daha güçlü etkiler yaratabileceğini belirtti. Banka ayrıca, Trump yönetiminin Çin ile rekabet nedeniyle ticaret ve dış politikada emtialara öncelik verdiğini, ABD'nin petrol ve gazda ticaret fazlasını artırmayı, jeopolitik gücünü yükseltmeyi ve Çin'in hakim olduğu kritik metallerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERİ GÖRDÜ

Başkan Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle güçlenen dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti. Analistler, geçen hafta güçlenen dolar endeksinin altın fiyatı üzerinde satış baskısı oluşturduğunu belirterek, yatırımcıların odağında ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin olduğunu ifade etti.

Altın 1

Dünya Altın Konseyi (WGC), geçen hafta yayımladığı verilere göre, fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarının (ETF) Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişini kaydettiğini açıkladı. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı geçen hafta 2 bin 956 dolarla rekor kırdı. Bu seviyelerde tutunamayan altının ons fiyatı 8 haftalık yükseliş trendinin ardından geçen hafta yüzde 2,59 değer kaybetti ve haftayı 2 bin 859 dolardan tamamladı.

Ons bazında geçen hafta gümüş yüzde 4,3, paladyum yüzde 5, platin yüzde 2,4 değer kaybetti.

PUTİN'DEN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Baz metallerde ise geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar özellikle Rusya ve Ukrayna kaynaklı yoğun haber akışına odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası bir ekonomik anlaşma kapsamında ABD'ye ülkesindeki nadir toprak elementleri yataklarının ortak keşfi ve ABD iç pazarına alüminyum tedariki teklifinde bulundu.

Bununla birlikte, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin 29 bölgede toplam 658 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu elementlerin yalnızca cevherle birlikte çıkarılabilen karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirterek, mevcut rezervlerin Rus ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'deki büyük çaplı elektrik kesintisi, arz kesintisi riskini artırarak bakır fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Bu durum, Trump'ın bakır ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidinin etkisini törpüledi.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 0,9, alüminyumda yüzde 1,8 ve çinkoda yüzde 1,7 azalırken, nikelde yüzde 1,1 ve kurşunda yüzde 0,3 arttı.

METAN ÜCRETİ EMİSYONUNU İPTAL ETTİ

Petrol fiyatlamalarında geçen hafta yoğun haber akışı etkili olurken, negatif bir seyir izlendi. ABD Senatosu, Biden yönetiminin büyük petrol ve gaz üreticilerine yönelik metan emisyonlarını azaltma amacıyla getirdiği ücret düzenlemesini iptal eden kararı kabul etti.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatına yeniden başlayacağı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik barış görüşmelerinin küresel arzı artıracağı beklentileri petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Rus hükümeti, iç piyasada akaryakıt istikrarını sağlamak ve rafineri sektörünü desteklemek amacıyla üreticilere verilen petrol ihracat izinlerini Ağustos 2025'e kadar uzattı. Öte yandan, Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, önceki Başkan Joe Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

ABD

Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı. ABD'nin ham petrol stoklarının azaldığına işaret eden veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Bu gelişmelerle geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yüzde 1,3 düşerken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 9,8 değer kaybetti.

DEĞER KAYBETTİ

Tarım emtiaları ise üretim artışı ve Trump'ın politikalarının neden olduğu ihracat zorluklarıyla değer kaybetti. Buğday fiyatları, ABD'nin zayıf buğday ihracatı ile beş haftanın en düşük seviyesinde kalırken, ABD tarım bakanlığının (USDA) 2025'te ABD buğday ekim alanlarını 47 milyon dönüme, stokları ise 826 milyon bushele çıkaracağını açıklaması ve Rusya'da üretim tahminlerinin 81-82 milyon ton seviyesinde korunması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Mısır fiyatları da, ABD'de geçen hafta ihracatın son yedi haftanın en düşük seviyesi olan 794 bin 694 tona gerilemesi ve USDA'nın 2025 için ekim alanlarını 94 milyon dönüme çıkararak dönüm başına 181 bushel verim beklediğini açıklamasıyla değer kaybetti.
Bu gelişmelerle, geçen hafta Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 2,8, mısırda yüzde 7, pirinçte yüzde 2,3 ve buğdayda yüzde 7,1 azaldı.

TARIM

Kakao fiyatlarında, Fildişi Sahili Tarım Bakanı'nın olumsuz hava koşulları ve verim sorunları nedeniyle 2024-2025 sezonunda üretimin geçen yılın düşük seviyelerinde kalacağını açıklaması etkili oldu. Bununla birlikte şeker fiyatları, Çin'in fabrika hijyenine yönelik endişelerle aralık ayında Tayland'dan ithalatı durdurması ve yasağın kaldırılması için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle geriledi.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 7,1, pamukta yüzde 1,1 ve kahvede yüzde 4,2 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 0,2 azalışla tamamladı.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
TCDD 57 personel alımı yapacak! TCDD 57 personel alımı yapacak!
Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti... Otomobil devi elektrikli araç üretmek için o şehri tercih etti...
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.354,41
3.355,02
% 0.15
11:26
Ons Altın / TL
104.520,27
104.551,70
% 0.34
11:41
Ons Altın / USD
2.864,87
2.865,28
% 0.36
11:41
Çeyrek Altın
5.367,05
5.485,46
% 0.15
11:26
Yarım Altın
10.700,56
10.970,91
% 0.15
11:26
Ziynet Altın
21.468,22
21.874,72
% 0.15
11:26
Cumhuriyet Altını
22.398,00
22.737,00
% 0.28
13:00
Anahtar Kelimeler:
Emtia Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.