EPDK 15 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 4 şirkete ikisi yeni olacak şekilde üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da depolama ve dağıtıcı olmak üzere iki lisans verildi.

Elektrik piyasasında 3 şirketin lisansı sonlandırıldı, bir şirketin lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.

