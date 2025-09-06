FİNANS

EPDK 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 şirkete lisans verdi, 3 şirketin lisansını sonlandırdı, bir şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 4 şirkete ikisi yeni olacak şekilde üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da depolama ve dağıtıcı olmak üzere iki lisans verildi.

Elektrik piyasasında 3 şirketin lisansı sonlandırıldı, bir şirketin lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.
