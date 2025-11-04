FİNANS

EPDK, TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin akaryakıt teminine ilişkin karar aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin işlemlerini "daha hızlı ve külfetsiz biçimde" gerçekleştirebilmesi için, bu bayilerin başka bir dağıtım şirketiyle anlaşma yapmaları ve lisanslarında gerekli tadil işlemlerini gerçekleştirmeleri şartıyla akaryakıt temin edebilmelerine imkan tanıdığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, kurulun olağanüstü toplanarak TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin akaryakıt ve LPG temininde yaşadığı sorunlara yönelik kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TP Petrol Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü, şirketin yüzde 4,3'lük pazar payıyla Türkiye akaryakıt sektöründe en yüksek satış hacmine sahip altıncı şirket konumunda bulunduğu ve ülke genelinde 592 akaryakıt bayisi ile 397 LPG otogaz istasyonunun faaliyet gösterdiği kaydedildi.

"TADİL BEDELİ TALEP EDİLMEYECEK"

Bayiler ile personelin mağdur edilmeyeceği ve piyasa yapısının bozulmayacağı vurgulanan açıklamada, alınan kararlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin başka bir dağıtım şirketiyle anlaşma yapmaları ve lisanslarında gerekli tadil işlemlerini gerçekleştirmeleri şartıyla akaryakıt temin edebilmesine imkan tanındı. Bu çerçevede, bayilerin yapacağı dağıtıcı tadil başvurularında rutin tadil işlemlerinden farklı olarak fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü aranmayacak, ayrıca tadil bedeli talep edilmeyecek. Düzenleme, bayilerin işlemlerini daha hızlı ve külfetsiz biçimde gerçekleştirebilmelerini hedefliyor. Karara göre yapılan tadiller 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak, bu tarihten sonra bayilerin lisansları re'sen TP Petrol Dağıtım AŞ olarak yeniden tadil edilecek. Karar, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin dağıtıcı lisansı kapsamındaki faaliyetlerini etkilemeyecek, şirketin mevcut faaliyetleri aynı şekilde devam edecek"
Açıklamada ayrıca LPG otogaz bayilerine yönelik geçici düzenlemeye de gidildiği belirtilerek, "TP Petrol Dağıtım AŞ'nin LPG dağıtıcı lisansı kapsamında yaşanan tedarik aksamaları nedeniyle bu bayiler de belirli süreyle diğer dağıtıcı lisans sahipleriyle sözleşme yapabilecek. Bayiler bu süre ile sınırlı olmak üzere geçici süreli dağıtıcı tadili için başvuruda bulunabilecek, dağıtıcı tadili başvurularını fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü aranmaksızın ve tadili bedeli ödenmeksizin bayilik sözleşmesi beyanıyla yapabilecek. İlgili bayiler ayrıca yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan kurumsal kimlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak. Süre sonunda ilgili bayilerin lisansları re'sen TP Petrol Dağıtım AŞ olarak yeniden tadil edilecek" ifadeleri kullandı.

"PİYASA YAPISININ KORUNMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Açıklamada, kurul toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmesine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TP Petrol Dağıtım AŞ'ye yönelik adli süreci yakından takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Akaryakıt ve LPG temininde gecikmeler, ödemesi yapılmış ürünlerin teslim edilmemesi gibi şikayetler piyasamızda istikrarsızlığa neden olabilirdi. Biz bu riski görerek hemen harekete geçtik. Çünkü sektörümüzün sağlıklı işleyişine ve piyasa yapımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu süreçte TP bayilerinin akaryakıt temininde sorun yaşaması tüketicilerimizin de ürüne erişim konusunda mağduriyet yaşaması sonucunu getirebilirdi. Elbette bu bayilerde görev yapan binlerce çalışanın olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Aldığımız kararlar neticesinde söz konusu bayiler hem faaliyetlerini güven içinde sürdürebilecek hem de bu bayilerde görev yapan binlerce çalışan gönül rahatlığıyla vatandaşlarımıza gerektiği gibi hızlı ve kesintisiz hizmet vermeye devam edecek."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

