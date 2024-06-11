Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi petrol fiyatlarında artış! Son 3 ayın en yüksek seviyesi

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde arttı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 81,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, yarın açıklanacak kararın ardından Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

YARIN ABD'DE AÇIKLANACAK VERİ TALEBE DAİR İPUÇLARINI VERECEK

Ayrıca yatırımcılar, çarşamba günü dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak ham petrol ve benzin stoklarına yönelik verilerin ülkedeki talebe dair ipuçlarını bekliyor.

Ülkenin petrol stoklarında azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, Çin'in petrol ithalat rakamlarındaki gerileme fiyatları etkilemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Çin'e ham petrol ihracatında üst üste 3 ay düşüş yaşanması, petrol fiyatlarını baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 83,88 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 78,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

