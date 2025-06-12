Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 348 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 1 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 957 bin 148 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 971 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 970 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır