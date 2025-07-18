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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 159 bin 978 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 581 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 104 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 184 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 159 bin 978 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 581 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 364 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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