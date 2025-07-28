FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 72 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 62 bin 741 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 212 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 987 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 72 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 62 bin 741 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 423 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hanehalkının enflasyon beklentisi arttıHanehalkının enflasyon beklentisi arttı
Borsa haftaya alıcılı başladıBorsa haftaya alıcılı başladı

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Türk teknoloji devi iflas yolunda

Türk teknoloji devi iflas yolunda

Uygulama bugün başladı! Karekodla takip edilecek

Uygulama bugün başladı! Karekodla takip edilecek

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı!

Bakanlık sektördeki fiyat artışını radarına aldı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.