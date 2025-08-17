FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 732 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 505 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 901 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
