Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 114 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 354 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 489 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 662 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 114 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 354 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür ve yüzde 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 136 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 842 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
