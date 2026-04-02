Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 239 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 123 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 511 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 784 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 31,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 11,9 payla güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı, 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır