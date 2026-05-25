Posta kargosunda geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı geçmesiyle bu alanda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yayımlanan 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak üzere toplam 67 yetkilendirme verildiğini kaydeden Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 30'la İstanbul olduğunu belirtti. Uraloğlu, İstanbul'u 4 yetkilendirmeyle İzmir, 3 yetkilendirmeyle Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

"POSTA SEKTÖRÜMÜZ YAKLAŞIK 115 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Türkiye genelinde, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla toplam 8 bin 934 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Bu acente ve şubelerin 1390'ı İstanbul'da, 558'i Ankara'da ve 434'ü İzmir'de bulunuyor. Posta sektörümüz ise yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlıyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu dönemde sektördeki trafiği ve hacmi, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" başlıkları altında değerlendirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı." bilgisini verdi.

İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 85,71 olduğunu belirten Uraloğlu, haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği illerin, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu kaydetti.

POSTA KARGOSUNDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, "posta kolisi veya kargosu" şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2024 yılının ikinci yarısında 746,68 milyon adet olan gönderi sayısı, 2025 yılının ikinci 6 ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranı önemli bir yer tutuyor. İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82'sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu."

Uraloğlu, e-ticaretin gelişmesiyle posta kolisi ve kargosu gönderileri hacminin arttığını bildirdi.

Gönderilerin hızlı teslimatının kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara ulaştığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 7'si aynı gün içerisinde teslim edilirken, yüzde 82'sinin kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim edildiğini görüyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

