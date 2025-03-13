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  4. İndirimin ömrü kısa sürdü! Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor, araç sahipleri dikkat! Pompaya hemen yansıyacak... 13 Mart güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

İndirimin ömrü kısa sürdü! Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor, araç sahipleri dikkat! Pompaya hemen yansıyacak... 13 Mart güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 08:29
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Geçtiğimiz günlerde benzine gelen indirimin ömrü kısa sürdü. Araç sahibini üzecek haber bugün geldi. Akaryakıt tabelaları sık sık değişiyorken bu gece yarısı itibarıyla yeni bir zammın yapılacağı öğrenildi. Peki, güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İndirimin ömrü kısa sürdü! Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor, araç sahipleri dikkat! Pompaya hemen yansıyacak... 13 Mart güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

Akaryakıt tabelaları indirim ve zam haberleri ile sık sık değişirken geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirim haberleri ile tabela güncellenmişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatının yükseliş ve alçalışları, global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler, ÖTV zamlarından etkileniyor.

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BENZİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 43 kuruş, benzine ise 1 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bu indirim 1 haftayı bile bulamadan ikinci bir haberle zam geleceği öğrenildi.

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Buna göre, bu gece yarısı itibarıyla, benzine 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Motorin ve otogazda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Peki, şu anki tabelanın son durumu ne? İşte güncel akaryakıt tablosu...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.58
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.96
Gazyağı
38.14
Canlı Borsa
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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