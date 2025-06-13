İsrail- İran geriliminde 'Hürmüz' tehlikesi! Petrol için kötü senaryo: 20 dolar birden artabilir 'Türkiye bundan etkilenecektir'

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler hem emtia piyasasını hem de değerli madenleri etkiledi. Sabah saatlerinde altın yeni bir rekor kırarken; Brent Petrol varil fiyatı yüzde 12 yükselerek 78 dolara kadar çıktı. Dün 69 dolar seviyesinde bulunan Brent Petrol varil fiyatı 75 dolar seviyesinde seyrediyor.

İsrail- İran arasındaki gerilim dünya tarafından yakından takip edilirken; İran'ın saldırıların ardından İsrail'in “çok ağır bir bedel ödeyeceğini” söylemesiyle enerji piyasasında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler arttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANACAK MI?

Tahran, sıcak çatışma anlarında en büyük avantajı olan Hürmüz Boğaz'ını kapatmakla tehdit etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve hatta İran gibi önemli petrol üreticilerinden yük almak isteyen tankerlerin giriş ve çıkış noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmak, İran'ın hala kaçınmaya çalışabileceği aşırı bir seçenek olarak görünse de misilleme yapma isteği riskleri canlı tutuyor.

Hürmüz'ün kapatılması durumunda deniz taşımacılığının durma ihtimali doğarken aynı zamanda bölgede gerginliğin artması bölgede olan gemilerin mahsur kalmasına veya bu bölgeden geçen ticaret rotalarına erişiminin engellenmesine neden olabilir.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, konteyner gemileri için hayati öneme sahip olduğundan kapanması durumunda fiyatların artacağı belirtiliyor.



"ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Güvenlik danışmanlık firması Risk Intelligence'ın CEO'su Hans Tino Hansen, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak diğer taraflara karşı misillemeyi genişletmek isterse, bunun etkisi çok büyük olacaktır" dedi.

FİYATLAR 20 DOLAR ARTABİLİR

Rystad Energy A/S analisti Jorge Leon ise İran'ın bölgesel ham petrol altyapısını hedef almak veya ABD askeri varlıklarını vurmak gibi önlemlerle birlikte Hürmüz'den petrol akışını aksatması durumunda piyasa tepkisinin "şiddetli" olabileceğini ve fiyatları 20 dolar veya daha fazla artırabileceğini söyledi.

HaberTürk'e konu ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Şenay Yalçın, Hürmüz Boğazı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Dünya'nın petrol ve doğal gaz ihractı açısından yüzde 20'sinden fazlası bu su yolu ile dünyaya sevk ediliyor. İsrail veya İran'ın bu boğazı kapatma saldırısı olursa dünyanın enerji arzı açısından sıkıntı yaşama ihtimali var. Küresel enerji arz güvenliği bakımından kilit bir noktadır. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir nedenle kapatılması dünyadaki dengeleri bozacaktır. Tabi ki Türkiye'de bundan etkilenecektir. Her 1 dolar artışının ciddi yükü var, Türkiye'ye 400 milyon dolarlık bir yük getirir, yıllık olarak"