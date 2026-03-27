JP Morgan'dan dikkat çeken analiz! Altın ve gümüşe göre yatırımcıların gözdesi...

Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'dan yatırım araçlarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Altın ve doların savaş ortamında satış baskısı yediğini belirten dev banka, yatırımcıların gözdesini açıkladı.

JP Morgan'dan dikkat çeken analiz! Altın ve gümüşe göre yatırımcıların gözdesi...
Cansu Çamcı

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş piyasaları da sarstı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla brent petrol 100 doları aşarken, altın ve gümüş ise yatırımcıları terse yatırdı. Her iki değerli metal de savaş öncesi döneme göre değer kaybetti.

NAKİT İÇİN SATTILAR

Küresel petrol ticaretinde yaşanan aksaklık sonrası özellikle Körfez ülkelerinin petrol gelirlerinde gerileme oldu. Bu ülkeler nakit akışını sürdürebilmek için ellerindeki değerli madenlerin satışını gerçekleştirdi.

JP Morgan, savaş ortamında yatırımcıların tercihleriyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Rapor, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde altın ve gümüşe göre öne çıkan yatırımı paylaştı.

JP Morgan dan dikkat çeken analiz! Altın ve gümüşe göre yatırımcıların gözdesi... 1

BİTCOİN ÖNE ÇIKTI

JP Morgan analistlerine göre; bitcoin, İran savaşı sürecinde altın ve gümüşe kıyasla daha iyi bir performans sergileyerek güvenli liman benzeri bir talep görüyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler tarafından yayımlanan raporda, değerli metallerde sert çıkışlar ve pozisyon tasfiyeleri yaşanırken, bitcoin tarafında girişlerin ve artan aktivitenin gözlendiği belirtildi.

BİTCOİN, ALTIN VE GÜMÜŞE GÖRE GÜÇLÜ KALDI

Verilere göre, altın borsa yatırım fonlarından (ETF) mart ayının ilk üç haftasında yaklaşık 11 milyar dolar tutarında çıkış gerçekleşti. Gümüş ETF akışları ise geçen yazdan bu yana biriken tüm girişleri geri verdi. Buna karşılık, aynı dönemde net girişler kaydeden bitcoin, geleneksel güvenli liman varlıklarına kıyasla göreceli bir güç sergilemeye devam ediyor.

JP Morgan dan dikkat çeken analiz! Altın ve gümüşe göre yatırımcıların gözdesi... 2

İRAN’DA KRİPTO TALEBİ ARTTI

Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran’da kripto para kullanımında belirgin artış yaşandığını belirtti. Yerel yatırımcıların varlıklarını yerel borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara taşıdığı ifade edildi. Bitcoin’in sınır ötesi işlem imkânı, kendi kendine saklama özelliği ve 24 saat işlem görmesi, belirsizlik dönemlerinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

OCAK AYINDAN BU YANA GERİLEDİ!

Kurumsal yatırımcı cephesinde de dikkat çekici bir ayrışma gözlendi. Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları Ocak ayından bu yana sert şekilde gerilerken, Bitcoin vadeli işlemlerinin daha istikrarlı seyrettiği belirtildi. Likidite koşullarında da benzer bir değişim yaşanırken, Bitcoin piyasasına erişimin giderek daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

Analistler, tüm bu gelişmelerin kripto paraların özellikle savaş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde sermaye akışları açısından giderek daha önemli bir araç haline geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.342,06
6.342,95
% 1.54
15:47
Ons Altın / TL
197.159,66
197.195,20
% 1.52
16:02
Ons Altın / USD
4.435,26
4.435,91
% 1.22
16:02
Çeyrek Altın
10.147,30
10.370,72
% 1.54
15:47
Yarım Altın
20.231,10
20.741,46
% 1.54
15:47
Ziynet Altın
40.589,18
41.356,01
% 1.54
15:47
Cumhuriyet Altını
43.740,00
44.402,00
% -0.69
15:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

