FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Kakao fiyatlarında sert yükseliş: Yeniden 10 bin dolara dayandı

Kakao fiyatlarında sert yükseliş: Yeniden 10 bin dolara dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 14:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakao fiyatları Gana kaynaklı endişelerle yeniden 10 bin dolara dayand. Ülkenin 350 bin tona kadar kakao çekirdeği teslimatını gelecek sezona ertelemeyi planladığına dair haber akışının ardından kakaonun ton fiyatı Intercontinental Exchange'de dün 9 bin 980 dolara kadar çıktı.

Kakao fiyatlarında sert yükseliş: Yeniden 10 bin dolara dayandı

Gana kaynaklı üretim ve arz endişeleriyle kakaoda ton fiyatı tekrar 10 bin dolar seviyesine dayandı. Ganalı çiftçilerin kakao çekirdeklerini komşu ülkelere kaçırdıkları ve buralarda daha yüksek kazançla sattıkları yönündeki iddialar da fiyatlardaki sert yükselişi destekledi. Dünya kakao fiyatları nisan ayında Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetleri dolayısıyla üretimi kısma veya durdurma kararı alması sonucu ciddi ölçüde yükselmişti.Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı, 11 bin 722 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

UZUN SÜRELİ KURAKLIK OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kakao arzında sorunların ana nedeni olarak uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi olumsuz hava koşulları gösterilirken, bitki hastalıkları da mahsulü etkiledi. Kakao ağaçlarının ölmesine neden olan CSSVD virüsü bu açıdan üretimi etkileyen en önemli neden oldu.

EL NİNO'NUN DA KATKISI OLMUŞTU

Geçen yıl yaşanan hava akımı El Nino da kakao fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen unsurlar arasında yer aldı. Kakaoda nisan ayında yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerin ardından arz endişeleri azalmış, fiyatlar 27 Nisan-4 Mayıs haftasında yüzde 24'ü aşkın gerilemeyle 7 bin dolar seviyesinin altına inmiş ve tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü kayda geçmişti.

Hava durumu kaynaklı endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle kakao fiyatları tekrar yükselişe geçti. Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı dün günlük bazda yüzde 7,8 artışla 9 bin 980 dolara çıktı.

Analistler, fiyatlardaki bu artışın dünyanın en büyük ikinci kakao üreticisi Gana özelinde ortaya çıkan arz endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Gana'nın mahsulün kötü olması nedeniyle 350 bin tona kadar kakao çekirdeği teslimatını gelecek sezona ertelemeyi planladığına dair haber akışı, fiyat yükselişini tetikledi.

Ülkenin kakao üretimi, küresel iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları, bitki hastalıkları ve kakao çiftliklerinin yerini yasa dışı altın madenciliğinin alması nedeniyle azalıyor.

Ganalı çiftçilerin kakao çekirdeklerini komşu ülkelere kaçırdıkları ve buralarda daha yüksek kazançla sattıkları yönündeki iddialar da fiyatlardaki sert yükselişi destekledi.

Kakaonun ton başına fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 135 arttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKM'den çıkış hızında yavaşlamaKKM'den çıkış hızında yavaşlama
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttıBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!
Anahtar Kelimeler:
kakao Gana fiyat
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli bir şahıs, Mourinho'dan 6 milyon tl isteyerek seslendi

Cübbeli bir şahıs, Mourinho'dan 6 milyon tl isteyerek seslendi

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor!

Serdar Dursun'un yeni adresi belli oluyor!

Erdoğan -Özel görüşmesi sonrası emeklilere seyyanen zam kulisi! SGK Uzmanı'ndan dikkat çeken yanıt

Erdoğan -Özel görüşmesi sonrası emeklilere seyyanen zam kulisi! SGK Uzmanı'ndan dikkat çeken yanıt

Koç Holding iddialar sonrası harekete geçti!

Koç Holding iddialar sonrası harekete geçti!

Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Kredi çekecekler dikkat: Bayram öncesi bankalar ihtiyaç kredisinde frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Boğaz geçiş ücretlerine zam!

Boğaz geçiş ücretlerine zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.