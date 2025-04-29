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LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 234 bin 829 ton oldu. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Türkiye Serbest Bölgeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubata ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Türkiye Serbest Bölgeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 234 bin 829 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,9 artarak 58 bin 876 ton oldu.

İhracat, Marshall Adaları, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Lübnan, Romanya, Ukrayna, Singapur, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Polonya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 13 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.
LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 11 artarak 81 bin 86 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 275 bin 890 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken bunu, yüzde 13,7 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
LPG İthalat
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