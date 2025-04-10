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Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya bu gece yarısı yansıyacak....

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.04.2025 07:33
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Brent petrol fiyatının son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi ile akaryakıtta indirim beklenmeye başlanmıştı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişti. Aynı zamanda bu gece yarısı benzine ikinci bir indirim daha beklenmeye başlandı. Peki yeni tabelada son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz kaç lira? İşte güncel akaryakıt tablosu...

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor! Araç sahipleri dikkat, pompaya bu gece yarısı yansıyacak....

Akaryakıta indirim geldi mi? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam geliyor. Fiyatların sık sık değişmesinden dolayı araç sahipleri fiyatları yakından takip ederken benzine indirim geldi.

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BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifeleri sonrasında yere çakıldı. Brent petrol fiyatı son 4 yılen düşük seviyesini görerek varil fiyatı 63,20 dolara düşmüştü. Brent petrol fiyatındaki bu değişimin ardından motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düştü.

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BU GECE YARISI BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

Benzine ise bugün itibarıyla 2 lira 24 kuruşluk indirim yapıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1,26 TL fiyat indirimi bekleniyor.

İşte 10 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelası...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.59 TL
Motorin44.31 TL
Otogaz:27.39 TL

benzin

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44.44 TL
Motorin:44.31 TL
Otogaz:26.79 TL

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ANKARA

Benzin: 45.16 TL
Motorin:45.06 TL
Otogaz:27.29 TL

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İZMİR

Benzin: 45.51 TL
Motorin:45.89 TL
Otogaz:27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.71
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.48
Gazyağı
37.66
Canlı Borsa
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Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt benzin fiyatı
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