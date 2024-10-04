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Ortadoğu'daki savaş riski petrolü hareketlendirdi... Benzine ve motorine zam beklenmeye başlandı! En son 2 Ekim'de gelmişti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.10.2024 14:33
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Ortadoğu'daki yaşanan savaş riski petrolü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 10'un üstünde yükseliş kaydederek 78,30 doları aşmıştı. Petrolde yaşanan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt fiyatlarını çevrildi. En son 2 Ekim tarihinde zam gelen akaryakıt için yeni bir zam yolda mı diye merak edilmeye başlandı. İşte cevabı...

Ortadoğu'daki savaş riski petrolü hareketlendirdi... Benzine ve motorine zam beklenmeye başlandı! En son 2 Ekim'de gelmişti

Petrol fiyatları Ortadoğu'da yaşanan gerilimle beraber yukarı yönlü bir tırmanışa geçti. Hafta başında 70 dolar sınırında bulunan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü işlemlerde 78,30 doları geçti. Böylece haftalık yükseliş de yüzde 10’u aştı.

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GERİLİM TIRMANIYOR

Türkiye'nin haberine göre, İran ile İsrail arasında oluşan gerilim hattı ile Ortadoğu'da savaş riski sonucu nefesler tutuldu. ABD Başkanı Biden'ın de İsrail ile “İran’daki petrol tesislerine saldırı hakkında görüştüklerini” açıklaması gerilimi tırmandırdı. Öte yandan İran hükümeti "Herhangi bir saldırıya, silahlı kuvvetlerimiz tarafından kararlı bir şekilde cevap verilecek" açıklamasında bulundu.

Hafta sonu öncesinde "düşüş" yönlü pozisyonlarını kapatarak alıma yönelen tüccarlar petrol fiyatlarını adeta 80 dolara doğru sürüklüyor.
Enerji sektörünün uzmanları, “İran ve Orta Doğu’da yaşanacak büyük bir şok, günlük petrol arzının en az 10 milyon varil azalması anlamına gelir ki, bu da 100 dolara doğru yolculuğu başlatabilir” uyarısında bulunuyor.

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EN SON 2 EKİM'DE ZAMLANMIŞTI!

Petrolde yaşanan sert yükseliş üzerine iç piyasalarda gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. 4 Ekim 2024 benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 42,89 TL ve motorin (mazot) fiyatı 42,70 TL’den satılırken; piyasalarda “akaryakıt fiyatlarına zam” beklentisi yükseliyor.
Son olarak 2 Ekim günü benzine 9 kuruş ve motorine 1 kuruş zam gelmişti. Ancak söz konusu zam sırasında, petrol fiyatları 75 dolar civarında seyrediyordu.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.69
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.88
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.07
Gazyağı
35.08
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Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt Brent petrol
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