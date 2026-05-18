FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti

Temmuz ayında etkili olması beklenen El Nino hava olayının etkilerine dair endişeler artarken bu durumun emtia piyasasını meşgul edecek yeni gündem olması öngörülüyor.

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti

El Nino emtia piyasasında yeni endişe kaynağı olabilir! 2026’nın ortalarından itibaren gerçekleşme ihtimali bulunan El Nino olayının küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesi bekleniyor.

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti 1

İklim modelleri yılın başından bu yana nötr koşullara işaret etmesine rağmen bundan sonraki süreçte El Nino kaynaklı etkiler takip ediliyor. Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi olarak nitelendirilebilecek La Nina ise dünya genelinde daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçiş döneminde ise nötr yani doğal hava koşulları etkili oluyor.

Bu gelişmelerle birlikte, El Nino hava olayının temmuz ayında etkili olması beklenirken söz konusu hava olayının etkilerine dair endişelerin de artmasıyla emtia piyasasında yeni bir gündem oluşabileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, El Nino’nun temmuz ayında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80’in üzerine çıktığını belirtti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bunun çok ciddi bir oran olduğunu ifade eden Ergezen, kış mevsimine bakıldığında bu olasılığın yüzde 90’ın üzerine çıktığını vurguladı.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükseldiğini kaydeden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Buna da baktığımız zaman modellemeler de bize El Nino etkisinin görüleceğini gösteriyor. Yani El Nino nedir diye çok kısaca anlatacak olursak, okyanustaki ısı değişikliklerinden kaynaklanıyor. Baktığımız zaman dünyada okyanusların ısınmasıyla birlikte ve özellikle Amerika’ya doğru esen rüzgarların azalması, Amerika’ya doğru olan Pasifik Okyanusu’nda su sıcaklıklarını artırıyor. Bu da bir miktar daha fazla kuraklık anlamına gelmekte. Daha sıcak bir dönem yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle Amerika tarafında. Asya tarafının da ısındığını, yağışlarının azaldığını görebiliriz. Amerika tarafında ise tam tersine daha fazla sel ve yağmur olabiliyor. Yani böyle bir dönemde aslında şunu bekleyebiliriz; Asya ve Avustralya’da yağmurlar azalır, kuraklıklar başlar. Amerika kıyılarında ise tam tersi yağışlar artar diyebiliriz. Afrika ve Hindistan’da da mevsimlerin zamanlaması bozuluyor diyebiliriz.”

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti 2

PALM YAĞI, KAKAO VE PAMUKTA RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Ergezen, özellikle Asya tarafına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Endonezya’nın küresel palm yağı arzının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini, Malezya tarafında da palm yağı üretiminin çok güçlü olduğunu ifade eden Ergezen, bu ülkelerdeki hava değişikliklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda El Nino etkisinin soya ve ayçiçeği gibi diğer bitkisel yağlara da sıçrama riskinin bulunduğunu vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan bakacak olursak eski deneyimlere göre son 50 yıldır yaşanan her El Nino’da kakao üretiminin azaldığını gördük. Kakao üretimine yönelik etkileri bu sene değil ama 2027’de görebiliriz. O yüzden kakao tarafında yeniden fiyat artışlarının muhtemel olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü bu El Nino’nun öncekilere nazaran bir miktar daha güçlü olması bekleniyor. Bu noktada üretim tarafından bakacak olursak pamuk tarafında Hindistan-Pakistan etkisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan’da muson gecikmesi ve sıcaklıklar nedeniyle pamukta böceklenme önemli olabilir, bu da pamuk tarafında dalgalanmaya yol açabilir.”

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti 3

PİRİNÇ FİYATLARINDA DA DALGALANMA GÖRÜLEBİLİR

Ergezen, El Nino hava olayından etkilenebilecek ürünlerden birinin de pirinç olduğunu söyledi.

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti 4

Özellikle dünyanın önde gelen pirinç üreticileri arasında yer alan Tayland ve Vietnam’da yağışların zayıflamasının pirinç fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini belirten Ergezen, “Şimdi hep olumsuzları konuştuk ama diğer taraftan bakacak olursak örneğin soya fasulyesinde artış olacağını söyleyebiliriz ki önceki dönemlere baktığımız zaman hep Amerika, Arjantin olsun, bu bölgelerde soya fasulyesi üretimi artmıştır. Keza yine bunu da görebiliriz.” diye konuştu.

Piyasalarda yeni endişe: El Nino! Fiyat artışını işaret etti 5

Ergezen, bu senenin güçlü bir El Nino yılı olabileceğini dile getirdi.

Bu nedenle kuraklık endişelerinin önemli olduğunu söyleyen Ergezen, tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanma görülebileceğini, özellikle tarımsal emtia fiyatlarında risklerin yukarı yönlü olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Baktığımız zaman belki de bizim için en önemli göstergelerden bir tanesi bu haziran ve eylül ayındaki muson döneminde gerçekleşecek diyebiliriz. Hindistan bu anlamda önemli. Orayı takip ediyor olacağız. Orada yaşanacak yağışlar pamuk, şeker, pirinç ve palm yağı gibi ürünlere yönelik beklentileri bize gösterecek. Normal bir muson olursa risklerin azaldığı görülür ama eğer musonun etkisi zayıf olursa, zayıf bir muson dönemi görürsek Hindistan’da bu öncü sinyal olur. Demektir ki önümüzdeki dönemde El Nino etkisi güçlü olacak.”
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli aylıklarında 2008 kaybı!Emekli aylıklarında 2008 kaybı!
Cüzdanlarda dev yer kaplıyorCüzdanlarda dev yer kaplıyor

Anahtar Kelimeler:
emtia piyasaları emtia piyasası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.