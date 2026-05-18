Emekli aylıklarında 2008 kaybı! Özgür Erdursun kötü sürprizi açıkladı!

Emeklilik zamanı geldiğinde memurların arasındaki fark daha net belli oluyor. Bazı memurların 30 Eylül 2008 tarihine kadar devlet memuru olanlar 5434 sayılı yasaya tabiyken 1 Ekim 2008 sonrası devlet memuru olanlar ise 5510 sayılı yasaya tabi olması bazı şeylerin farklı olmasına neden oluyor.

Dünya gazetesine konu ile ilgili detayları açıklayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu sözleri söyledi:

“Eski memurların emekli aylıkları derece, kademe, ek gösterge, makam tazminatı gibi birçok unsur dikkate alınarak hesaplanıyor. Yeni memurların emekli aylıkları ise SSK sistemi mantığıyla prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor”



BİLDİRİLEN ÜCRET DÜŞÜK!

Ek ödemeler, ilave ücret ve bazı tazminatların SGK matrahına yansıtılmadığını kaydeden Erdursun, çalışan memurların maaşının yüksek olmasına rağmen SGK’ya bildirilen ücretin düşük kaldığını belirtti. Bu nedenle de emeklilikte gelir farkı oluşuyor.

“YANDI GÜLÜM KETEN HELVA”

Yüksek primle özel sek¬törde çalışmak, emeklilik açısın¬dan birçok memura göre daha avan¬tajlı hale gelmiş durumda olduğunu belirten Erdursun, bir gün bile 4A SSK’lı ya da Bağ-Kur’lu çalışırsa, ileride ikramiye hakkının kaybedildiğini söyledi.

1 Ekim 2008 sonrası me¬mur olanların Emekli Sandığı kap¬samında isteğe bağlı iştirakçi primi ödeme hakkı da bulunmuyor deyip, “1 Ekim 2008 son¬rası devlet memuru olanlar için “Yandı gülüm keten helva” sözü abartı değil” yorumunda bulundu.



Erdursun, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Sadece işe giriş tarihleri farklı olduğu için emeklilikte çok farklı şartlarla karşılaşacak. Birisinin emekli aylığı ve hakları daha güçlü olacak; diğeri ise daha düşük emekli aylığı ve sınırlı haklarla emeklilik yaşayacak”

“EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Durumu bir örnek ile açıklayan Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Devlette çalışan bir psikolog birinci derece üçüncü kademeye yükseldiğini düşünelim. Maaşı yaklaşık 75 bin TL olur. Bu kişi özel sektörde 938 gün çalışmış ve 20 Ekim 2010’da devlet memuru olmuş yani 5510 sayılı yasaya tabi. Bu sistemde görünen emekli aylığı 20 bin TL. 58 yaşını tamamlayıp emekli olsa bile tablo değişmiyor. Bunun nedeni ise prime esas kazancın düşük olması. Prime esas kazancı yaklaşık 42 bin 839 lira civarında. Çünkü devlet, maaştaki birçok ek ödemeyi prime dahil etmiyor”